«Вопрос признания ДНР и ЛНР — это, наверное, одна из основных причин, почему Украина не выходит из минского процесса… Поскольку Россия является гарантом и посредником выполнения Минских соглашений, Россия очень четко соблюдает все международные документы и все свои обязательства по этим документам. Признание республик Донбасса — это признание отсутствия суверенитета Украины на этих территориях», — сказала она.
Таким образом, по словам Никоноровой, на данный момент Россия связана своими международными обязательствами, но если украинская сторона выйдет из Минских соглашений, то события могут развиваться по-разному.
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