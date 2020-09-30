Как гарант Минских соглашений Россия ни разу не нарушила свои обязательства и не ставила вопрос о признании республик Донбасса. Об этом глава МИД ДНР Наталья Никонорова сказала в интервью изданию Украина.ру

Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Таким образом, по словам Никоноровой, на данный момент Россия связана своими международными обязательствами, но если украинская сторона выйдет из Минских соглашений, то события могут развиваться по-разному.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.