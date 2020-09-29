Грузии нужно в ускоренном режиме сближаться с НАТО и готовиться к вступлению в Альянс, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с премьером Грузии Гиорги Гахарией в Брюсселе 29 сентября

Столтенберг назвал Грузию одним из важнейших партнеров НАТО и приветствовал прогресс в проведении реформ, модернизации вооруженных сил и укреплении демократии в республике.

«И я призываю вас продолжать в полной мере использовать все возможности для сближения с НАТО. И готовиться к членству», — сказал генсек НАТО.

Западные СМИ: США должны мобилизовать НАТО, чтобы Белоруссия не стала второй Украиной © РИА Новости, Станислав Савельев | Перейти в фотобанк

Ранее ни один генсек НАТО не обращался к грузинским властям с такими формулировками.