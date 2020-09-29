Столтенберг назвал Грузию одним из важнейших партнеров НАТО и приветствовал прогресс в проведении реформ, модернизации вооруженных сил и укреплении демократии в республике.

«И я призываю вас продолжать в полной мере использовать все возможности для сближения с НАТО. И готовиться к членству», — сказал генсек НАТО.

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© РИА Новости, Станислав Савельев | Перейти в фотобанк
Он добавил, что рассчитывает на то, что «Грузия обеспечит проведение выборов в следующем месяце в соответствии с самыми высокими международными стандартами», что важно для НАТО.

Ранее ни один генсек НАТО не обращался к грузинским властям с такими формулировками.