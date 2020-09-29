По его словам, США используют нечистоплотные методы, чтобы раскачать ситуацию в Белоруссии.
«"Борцы за обновленную Белоруссию" проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с госдепартаментом американских НПО», — сказал глава СВР.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что украинские радикалы из «Правого сектора»* договорились о продаже вооружения из зоны проведения Операции объединенных сил в Донбассе незаконным вооруженным формированиям в Белоруссии.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета оппозиции для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
По просьбе Александра Лукашенко власти РФ создали резерв сотрудников силовых структур для помощи правоохранительным органам Белоруссии.
*Деятельность организации запрещена в РФ