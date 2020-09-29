Радикалы из Белоруссии проходят подготовку на Украине, в Польше, Прибалтике и Грузии. Об этом 29 сентября заявил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, передает Sputnik Беларусь

По его словам, США используют нечистоплотные методы, чтобы раскачать ситуацию в Белоруссии.

«"Борцы за обновленную Белоруссию" проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с госдепартаментом американских НПО», — сказал глава СВР.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что украинские радикалы из «Правого сектора»* договорились о продаже вооружения из зоны проведения Операции объединенных сил в Донбассе незаконным вооруженным формированиям в Белоруссии.

Арест и даже убийство. Российская разведка заявила о подготовке оппозицией большой провокации в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета оппозиции для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

По просьбе Александра Лукашенко власти РФ создали резерв сотрудников силовых структур для помощи правоохранительным органам Белоруссии.

*Деятельность организации запрещена в РФ