Уроженец Мелитополя, певец, композитор и поэт Аркадий Хоралов, приехал к себе на родину из Москвы, чтобы записать клип на новую песню «Пройду мимо...», о выборе места и новой композиции артист рассказал РИА Мелитополь 29 сентября

В качестве места для съемок Хоралов выбрал несколько локаций: городской парк культуры и отдыха им. Горького, Каменную Могилу и мелитопольский ресторан «Пафос».

В Мелитополе подростки устроили скейт-площадку на новом мемориале жертвам Холокоста © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Евгений Ващук, рассказал Хоралов, а сам город он назвал местом, где его посещает муза, поэтому многие свои песни он написал именно здесь.

«Родному городу я посвятил песню "Мелитополь". Но, увы, здесь ее не транслируют, хотя мелитопольцы ее очень любят и хотели бы слышать. Я даже думал именно здесь снять свой первый клип на эту песню. Я очень люблю свой родной город, и где бы я ни был, я всегда возвращаюсь в Мелитополь. На границе, когда вижу табличку с надписью "Мелитополь", мое сердце начинает биться чаще», — сказал Хоралов.

Премьера клипа «Пройду мимо…» запланирована на начало октября.