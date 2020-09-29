Если Алексей Навальный действительно вернется в Россию, то, скорее всего, в качестве околополитического деятеля он вскоре будет забыт. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: «Отравление» Навального – это операция Трампа против Германии © РИА Новости, Александр Натрускин Дмитрий Песков заявлял, что Навальный может вернуться в Россию через страны, с которыми есть авиасообщение. По его словам, специальных встреч с Навальным не планируется, но он может поделиться с российскими правоохранителями информацией, которой активно делится с коллегами из ФРГ и других стран.

«Если Навального действительно в Германии попытались отравить, а не просто подлили какую-то дрянь в уже взятые пробы, то это могли сделать именно потому, что эффективность действий Навального на глазах приближается к нулю», — уверен эксперт.

Поэтому, добавил Вассерман, оценивать политические перспективы Навального не имеет смысла.

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Навальному стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске. Российские врачи пришли к выводам, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.

Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление опаснейшим веществом из группы «Новичок». Позднее Навального выписали из стационара, его состояние удовлетворительное.

Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.