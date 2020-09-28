«Как вы думаете, что это за чудо происходит в Черном море?» — задался вопросом автор опубликованного в Instagram видео.
В комментариях пользователи поделились своими догадками.
«Турецкая подводная лодка, например?» — пишет один из них.
«Так это извержение вулкана небольшое! Или землетрясение», — отвечает ему другой.
Были и сомневавшиеся в аутентичности ролика: «Это старое видео. Видите, там пиратский корабль».
Автор ролика счел, что виновник бурления — Кракен, гигантское мифическое морское чудовище.
Впрочем, были и те, что считали данное явление всего лишь сбросом фекалий или воды из аквапарка.