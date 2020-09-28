В Сочи бурлящий участок акватории Черного моря вызвал настоящий ажиотаж, в соцсетях высказывают самые фантастические гипотезы происхождения феномена

«Как вы думаете, что это за чудо происходит в Черном море?» — задался вопросом автор опубликованного в Instagram видео.

В комментариях пользователи поделились своими догадками.

«Турецкая подводная лодка, например?» — пишет один из них.

«Так это извержение вулкана небольшое! Или землетрясение», — отвечает ему другой.

Были и сомневавшиеся в аутентичности ролика: «Это старое видео. Видите, там пиратский корабль».

Автор ролика счел, что виновник бурления — Кракен, гигантское мифическое морское чудовище.

Впрочем, были и те, что считали данное явление всего лишь сбросом фекалий или воды из аквапарка.