Россия на фоне пандемии коронавируса призывает прекратить торговые войны и санкции, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя новые санкции против Кубы. Его слова приводит РИА Новости 28 сентября

Министр отметил, что усиление американского эмбарго в отношении Кубы нарушает принципы Устава ООН.

«Это становится очевидным особенно сейчас. Ведь на фоне активного распространения новой коронавирусной инфекции всем странам важно проявить политическую волю, мудрость и дальновидность, отойти от торговых войн и санкций и объединить усилия для борьбы с этой общей бедой на основе взаимопонимания, солидарности и поддержки», — подчеркнул Лавров.

«Продолжая войну с коммунизмом». Трамп ввел санкции против кубинских сигар и рома © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

США, нагнетая антикубинскую истерию, продолжают ужесточать торгово-экономическую и финансовую блокаду острова, хотя эти действия категорически осуждает мировое сообщество, почти единогласно проголосовавшее по проекту антиблокадной резолюции в Генассамблее ООН, — констатировал Лавров.

Ранее Трамп объявил новые ограничения в отношении Кубы, в том числе запрет гражданам США находиться на территории зданий, принадлежащих кубинским властям, а также ограничение импорта кубинского табака и алкоголя.