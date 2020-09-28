Рассматривали дело на основании заявления генерального прокурора ДНР Андрея Спивака. Он приобщил к иску материалы о причастности названных структур к убийствам командиров воинских частей Народной милиции ДНР и первого главы республики Александра Захарченко, а также совершение диверсий на объектах инфраструктуры и промышленности ДНР.
«Решением Верховного суда ДНР 25 сентября 2020 года деятельность СБУ и ГУР МОУ на территории республики признана экстремистской», — сказано в сообщении ведомства.
Всего на территории ДНР экстремистскими признаны 40 украинских националистических движений. В том числе Организация украинских националистов, «Правый сектор»*, Украинская повстанческая армия (УПА)*, «Тризуб» им. С. Бандеры*, «Белый Молот», «Патриоты Украины», Радикальная партия Олега Ляшко, «Автомайдан».
*Деятельность организаций запрещена в РФ