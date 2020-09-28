Верховный суд Донецкой Народной Республики внес в список экстремистских организаций Службу безопасности Украины и Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщили в Генеральной прокуратуре ДНР 28 сентября

Рассматривали дело на основании заявления генерального прокурора ДНР Андрея Спивака. Он приобщил к иску материалы о причастности названных структур к убийствам командиров воинских частей Народной милиции ДНР и первого главы республики Александра Захарченко, а также совершение диверсий на объектах инфраструктуры и промышленности ДНР.

«Решением Верховного суда ДНР 25 сентября 2020 года деятельность СБУ и ГУР МОУ на территории республики признана экстремистской», — сказано в сообщении ведомства.

Трезубец и свастика. За что государственный герб Украины попал в список экстремистских символов Великобритании © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Олега Ляшко, «Автомайдан».

*Деятельность организаций запрещена в РФ