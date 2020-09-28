Ранее в июне Назарбаев заболел коронавирусом, в начале июля он выздоровел, но еще некоторое время оставался на самоизоляции.
«Переболел и никому этого не желаю. Поэтому не снимайте маски. Здоровайтесь коленом или локтем, надо себя беречь», — цитирует Назарбаева агентство.
Лидер Казахстана поблагодарил сограждан, а также глав государств, желавших ему скорейшего выздоровления.
Он также рассказал, что республика будет одним из первых претендентов на российскую вакцину от COVID-19.
Назарбаев выразил мнение, что пандемия коронавируса пойдет на спад, и пожелал всем здоровья.