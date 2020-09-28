Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев для защиты от коронавируса помимо маски и перчаток предложил здороваться по-новому, пишет РИА Новости 28 сентября

Ранее в июне Назарбаев заболел коронавирусом, в начале июля он выздоровел, но еще некоторое время оставался на самоизоляции.

«Переболел и никому этого не желаю. Поэтому не снимайте маски. Здоровайтесь коленом или локтем, надо себя беречь», — цитирует Назарбаева агентство.

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Он также рассказал, что республика будет одним из первых претендентов на российскую вакцину от COVID-19.

Назарбаев выразил мнение, что пандемия коронавируса пойдет на спад, и пожелал всем здоровья.