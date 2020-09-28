По словам президента МАУ Евгения Дыхне, авиарейсы невозможны без официальной позиции Баку и Еревана «по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией».
Утром 27 сентября ВС Азербайджана начали наступление на территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В Армении и в ряде регионов Азербайджана власти ввели военное положение.
Армянские власти призвали из запаса всех офицеров, прапорщиков и рядовых до 55 лет. Баку ограничился пока частичной мобилизацией.
Россия и мировое сообщество призывают к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта.