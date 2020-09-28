Компания «Международные авиалинии Украины» временно прекратила авиасообщение со столицей Армении Ереваном после начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает avianews.com

Гульнара Мамедзаде: Азербайджан имеет право восстановить свою территориальную целостность © РИА Новости, Владимир Трефилов Евгения Дыхне, авиарейсы невозможны без официальной позиции Баку и Еревана «по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией».

Утром 27 сентября ВС Азербайджана начали наступление на территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В Армении и в ряде регионов Азербайджана власти ввели военное положение.

Армянские власти призвали из запаса всех офицеров, прапорщиков и рядовых до 55 лет. Баку ограничился пока частичной мобилизацией.

Россия и мировое сообщество призывают к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта.