Российский музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, переболел коронавирусом. Об этом он сообщил 25 сентября в интервью «Эхо Москвы»

Коронавирус придет с «новичками». Астролог напророчил Украине и миру непростую осень © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Тест на Covid-19 показал наличие антител в организме 66-летнего музыканта.

«Я не вирусолог, я не готов давать какие-то рецепты. Из всех теорий, мне кажется, достаточно убедительна та, которая говорит, что чем больше людей переболеют ковидом в легкой форме и получат какие-никакие антитела, тем быстрее мы с этой штукой справимся», — предположил артист.

На вопрос о российской вакцине он ответил, что большое количество людей привилось, в том числе в опытных целях. Но заболели ли они в итоге, никому не известно. И добавил, что лично ему колоться недоделанным и не прошедшим тестирование препаратом довольно страшно.