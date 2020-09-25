Протесты в Белоруссии продолжаются уже второй месяц. Поводом к ним стала убедительная победа Александра Лукашенко на выборах главы государства 9 августа. В среду, 23 сентября, в Минске прошла церемония вступления в должность избранного президента. В субботу и воскресенье, 26 и 27 сентября, противники власти намерены в рамках своих протестных акций провести «народную инаугурацию» Светланы Тихановской, которую они считают легитимным лидером страны. 

Лукашенко ушел на пенсию. Тихановская сделала срочное заявление
Лукашенко ушел на пенсию. Тихановская сделала срочное заявление
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«Я благодарна вам за оказанное доверие. Объявив народную инаугурацию, вы в очередной раз высказали свою волю. Но инаугурация — это праздник. А праздник не должен заканчиваться арестами, разгонами и насилием», — сказала Тихановская.

При этом она поддержала всех, кто собирается выходить протестовать на улицы белорусских городов, и выразила уверенность, что вместе им удастся добиться новых выборов президента. 

Свое обращение Тихановская сделала из Литвы, где она находится после отъезда из Белоруссии. По словам экс-кандидата в президенты, ей и ее семье угрожали в случае, если она откажется покидать страну.