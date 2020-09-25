Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала сторонников оппозиции отказаться от насилия во время акций, назначенных на предстоящие выходные. Обращение политика опубликовано 25 сентября в Telegram-канале «Пул первой»

Протесты в Белоруссии продолжаются уже второй месяц. Поводом к ним стала убедительная победа Александра Лукашенко на выборах главы государства 9 августа. В среду, 23 сентября, в Минске прошла церемония вступления в должность избранного президента. В субботу и воскресенье, 26 и 27 сентября, противники власти намерены в рамках своих протестных акций провести «народную инаугурацию» Светланы Тихановской, которую они считают легитимным лидером страны. Лукашенко ушел на пенсию. Тихановская сделала срочное заявление © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Я благодарна вам за оказанное доверие. Объявив народную инаугурацию, вы в очередной раз высказали свою волю. Но инаугурация — это праздник. А праздник не должен заканчиваться арестами, разгонами и насилием», — сказала Тихановская.

При этом она поддержала всех, кто собирается выходить протестовать на улицы белорусских городов, и выразила уверенность, что вместе им удастся добиться новых выборов президента.

Свое обращение Тихановская сделала из Литвы, где она находится после отъезда из Белоруссии. По словам экс-кандидата в президенты, ей и ее семье угрожали в случае, если она откажется покидать страну.