Численность полевых мышей оценивается в 4-7 жилых колоний на гектар в Винницкой, Волынской, Киевской, Луганской, Тернопольской областях и до 10 — в Херсонской областях. В колонии насчитывается 1-5 нор.
Кроме того, специалисты обнаружили, что в Тернопольской и Херсонской областях происходят миграции грызунов в посевы озимого рапса. Погодные условия и наличие кормов способствуют массовому размножению мышей. Поэтому посевы озимых культур могут оказаться под угрозой.
«Первоочередными мерами в ограничении численности мышевидных грызунов являются профилактические мероприятия: уничтожение сорняков, уменьшение потерь урожая при уборке, своевременная зяблевая вспашка» — говорится в материале.