В полях Украины увеличивается количество грызунов, под угрозой может оказаться будущий урожай озимых культур. Об этом 24 сентября сообщило агентство Аgronews со ссылкой на результаты мониторинга Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов

Полсотни летучих мышей атаковали балкон в Кривом Роге © СС0, Pixabay

Кроме того, специалисты обнаружили, что в Тернопольской и Херсонской областях происходят миграции грызунов в посевы озимого рапса. Погодные условия и наличие кормов способствуют массовому размножению мышей. Поэтому посевы озимых культур могут оказаться под угрозой.

«Первоочередными мерами в ограничении численности мышевидных грызунов являются профилактические мероприятия: уничтожение сорняков, уменьшение потерь урожая при уборке, своевременная зяблевая вспашка» — говорится в материале.