«По программе в этом году оставалось два транша. Понятно, что календарно два уже не получается», — констатировал Сологуб.
Украине придется изрядно попотеть, чтобы до конца 2020 года получить хотя бы один транш МВФ, подчеркнул он.
От того, удастся ли получить транш, зависит принятие государственного бюджета Украины, за который, по словам чиновника, Верховная Рада намерена проголосовать в ноябре.
Он отметил, все остальные программы кредитования Украины привязаны к траншу МВФ.
Это означает, что в случае провала с его получением Киев потеряет доступ и к другим кредитным деньгам, в частности, от ЕС и Всемирного банка.