Украина утратила возможность получить до конца текущего года от Международного валютного фонда два транша по программе stand by, сказал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в интервью Интерфакс-Украина, обнародованном 24 сентября

«По программе в этом году оставалось два транша. Понятно, что календарно два уже не получается», — констатировал Сологуб.

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От того, удастся ли получить транш, зависит принятие государственного бюджета Украины, за который, по словам чиновника, Верховная Рада намерена проголосовать в ноябре.

Он отметил, все остальные программы кредитования Украины привязаны к траншу МВФ.

Это означает, что в случае провала с его получением Киев потеряет доступ и к другим кредитным деньгам, в частности, от ЕС и Всемирного банка.