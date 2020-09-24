«По программе в этом году оставалось два транша. Понятно, что календарно два уже не получается», — констатировал Сологуб.

Новый транш МВФ под вопросом, катастрофа с рождаемостью. Главное в экономике Украины 4-11 сентября
Новый транш МВФ под вопросом, катастрофа с рождаемостью. Главное в экономике Украины 4-11 сентября
© РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк
Украине придется изрядно попотеть, чтобы до конца 2020 года получить хотя бы один транш МВФ, подчеркнул он.

От того, удастся ли получить транш, зависит принятие государственного бюджета Украины, за который, по словам чиновника, Верховная Рада намерена проголосовать в ноябре.

Он отметил, все остальные программы кредитования Украины привязаны к траншу МВФ.

Это означает, что в случае провала с его получением Киев потеряет доступ и к другим кредитным деньгам, в частности, от ЕС и Всемирного банка. 