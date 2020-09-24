Отмечается, что возможное обострение ситуации с коронавирусом оказывает негативное влияние на активность избирателей.
«При таких условиях только 45% заявляют о своей готовности принять участие в выборах. 23% затрудняются (50/50), 10% заявляют о своем возможном участии, 21% — о маловероятной.», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что моделирование такой ситуации сказывается на готовности принять участие в выборах во всех возрастных категориях.
Опрос проводился 19-22 сентября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,4%.