В ролике двое мужчин в форме вскрывают ножом пакеты с пайками, на которые нанесена государственная символика.
При ближайшем рассмотрении внутри пайков видно что-то похожее на личинок. По словам мужчин на видео, ролик они решили записать после того, как наткнулись на живность в первом пакете.
«После таких находок внутри пакета — проверили еще 10 подобных пайков, и 4 из них были с таким же "сюрпризом" в середине», — говорится в сообщении группы.
Участники сообщества под этим постом вступили в активную дискуссию. Одни подписчики написали, что удивляться тут нечему, переклеивание наклеек с датами производства продуктов — история повсеместная.
Другие сочли, что история фейковая, а военнослужащие из Нацгвардии специально подсадили в пакеты червяков «для контента».