Проверка на рынке под Одессой обернулась дракой нацгвардейцев с продавцом - видео
Проверка на рынке под Одессой обернулась дракой нацгвардейцев с продавцом - видео
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
В ролике двое мужчин в форме вскрывают ножом пакеты с пайками, на которые нанесена государственная символика.

При ближайшем рассмотрении внутри пайков видно что-то похожее на личинок. По словам мужчин на видео, ролик они решили записать после того, как наткнулись на живность в первом пакете.

«После таких находок внутри пакета — проверили еще 10 подобных пайков, и 4 из них были с таким же "сюрпризом" в середине», — говорится в сообщении группы.

Участники сообщества под этим постом вступили в активную дискуссию. Одни подписчики написали, что удивляться тут нечему, переклеивание наклеек с датами производства продуктов — история повсеместная.

Другие сочли, что история фейковая, а военнослужащие из Нацгвардии специально подсадили в пакеты червяков «для контента».