В сети опубликовали видео, где говорится о том, что военнослужащие Национальной гвардии Украины из воинской части №3030 получили испорченные обеденные пайки. Пакеты при этом были герметично запакованы. Соответствующее видео было опубликовано на странице сообщества «Киев Оперативный» в Facebook 23 сентября

Проверка на рынке под Одессой обернулась дракой нацгвардейцев с продавцом - видео © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При ближайшем рассмотрении внутри пайков видно что-то похожее на личинок. По словам мужчин на видео, ролик они решили записать после того, как наткнулись на живность в первом пакете.

«После таких находок внутри пакета — проверили еще 10 подобных пайков, и 4 из них были с таким же "сюрпризом" в середине», — говорится в сообщении группы.

Участники сообщества под этим постом вступили в активную дискуссию. Одни подписчики написали, что удивляться тут нечему, переклеивание наклеек с датами производства продуктов — история повсеместная.

Другие сочли, что история фейковая, а военнослужащие из Нацгвардии специально подсадили в пакеты червяков «для контента».