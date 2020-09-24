Из Светланы Тихановской можно сделать «белорусского Гуайдо», но самостоятельным политиком она от этого не станет. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Украина исчезнет через 25 лет? Богдан Безпалько подвёл политические итоги недели © РИА Новости, Нина Зотина Хуаном Гуайдо, который обвинял президента Николаса Мадуро в узурпации власти и требовал его отставки. Впоследствии Гуайдо при поддержке Запада объявил себя президентом и попытался свергнуть Мадуро, однако госпереворот так и не случился.

«Можно, но ведь это же будет лидер, скажем так, декоративного, представительского характера. Это просто будет лидер, который будет декларировать определенные идеи, будет декларировать верность определенным ценностям и быть символом определенной команды, которая будет уже выполнять действия, курируемые совсем другими людьми», — сказал Безпалько.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.