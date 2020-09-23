Во Львовской области злоумышленники воровали нефть в промышленных масштабах через врезку в трубопровод «Дружба». Об этом в среду, 23 сентября, сообщил Офис генпрокурора Украины

«При проведении неотложных обысков в Стрыйском районе Львовской обнаружена деятельность нелегального стационарного нефтеперегрузочного комплекса. Минизавод расположен в нескольких километрах от несанкционированной врезки в нефтепровод "Дружба" НАК "Нафтогаз Украины" и осуществлял выкачивание и похищение нефти в промышленных масштабах», — говорится в сообщении.

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«Изъяты транспортные средства, техника, оборудование и другие орудия совершения преступления, а также около 150 тонн нефтепродуктов. Устанавливается сумма ущерба, причиненного в результате врезки в нефтепровод», — добавили в Офисе генпрокурора.

В настоящее время правоохранители продолжают следственные действия, готовится сообщение о подозрении злоумышленникам (ч. 2 ст. 292, ч. 5. ст. 185 УК Украины).