Президент Украины Владимир Зеленский посетил совместные с НАТО военные учения «Объединенные усилия-2020». Перед его визитом военнослужащим приказали сдать личное оружие, сообщает «Думская» 23 сентября

По информации журналистов, впервые в истории Украины у военных, которые контактируют с главой государства, отобрали оружие.

В Офисе президента пока не прокомментировали эту информацию.

Зеленский рассказал об отношениях Украины и России © пресс-служба президента Украины

Их впервые проводят по стандартам НАТО после получения Украиной статуса партнера этой организации с расширенными возможностями.

«Объединенные усилия-2020» стартовали 19 сентября. В них участвуют британские военнослужащие.

Рейтинг Владимира Зеленского, с тех пор как его выбрали президентом, упал с 73,22% до 22%, об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

На 25 октября на Украине запланированы местные выборы, где своих кандидатов представила президентская партия «Слуга народа».