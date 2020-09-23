По информации журналистов, впервые в истории Украины у военных, которые контактируют с главой государства, отобрали оружие.
В Офисе президента пока не прокомментировали эту информацию.
Известно, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Николаевскую область, чтобы понаблюдать за ходом стратегических командно-штабных учений.
Их впервые проводят по стандартам НАТО после получения Украиной статуса партнера этой организации с расширенными возможностями.
«Объединенные усилия-2020» стартовали 19 сентября. В них участвуют британские военнослужащие.
Рейтинг Владимира Зеленского, с тех пор как его выбрали президентом, упал с 73,22% до 22%, об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.
На 25 октября на Украине запланированы местные выборы, где своих кандидатов представила президентская партия «Слуга народа».