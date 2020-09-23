Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о форматах переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом 23 сентября сообщается на сайте главы украинского государства

«У нас есть разные форматы общения с президентом Путиным — это и нормандский четырехсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую. Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы», — заявил он в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny. «Что он курит?»: эксперт Общественной палаты РФ обеспокоился навязчивыми фантазиями Зеленского о Крыме © president.gov.ua

В качестве примера он привел договоренности о транзите российского газа через территорию Украины в декабре прошлого года. Также Зеленский заявил, что разговаривал с Путиным накануне установления режима прекращения огня в Донбассе 26 июля.

По его словам, коммуникация с президентом России ограничена, но предметная.

Зеленский назвал себя перфекционистом и заявил, что хотел бы большей эффективности от диалога.