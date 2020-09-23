Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы получил взятку в размере 40 миллионов долларов за пророссийскую позицию и помощь в освобождении Владимира Цемаха, проходящего по делу о сбитом малайзийском «Боинге». К таким выводам пришла украинская журналистка Любовь Величко, ее материал опубликован в издании «Новинарня» 22 сентября

Величко утверждает, что спецслужбы Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии решили выяснить, почему Ермак был против отсрочки передачи Цемаха России на несколько месяцев.

Украинскому следствию, по словам корреспондента, за этот срок удалось бы «вытащить» из Цемаха признание, что он террорист.

Ермак анонсировал обмен пленными в Донбассе по формуле «100 на 100» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Андрей Ермак ориентировочно в июле 2019-го получил от россиян взятку, которая вычисляется в десятках миллионов долларов (около $40 млн) — за отстаивание интересов РФ в Украине, в том числе — и в вопросе обмена Цемаха», — привела Величко слова анонимного сотрудника спецслужб Австралии.

В качестве дополнительных причин «виновности» главы Офиса президента журналистка назвала историю происхождения его родителей: отец работал в Главном разведывательном управлении Российской Федерации, а мать — уроженка России.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом неподалеку от города Снежное Донецкой области в июле 2014 года. Погибло более 300 человек.

Одним из обвиняемых по делу проходил Владимир Цемах — бывший командир ПВО ДНР в Снежном. Сотрудники СБУ похитили Цемаха из его квартиры в июне 2019 года.

Против уроженца Снежного выдвинули обвинения по статье «Создание террористической группы или террористической организации», которая предполагает тюремный срок от 8 до 15 лет.

Однако позже представитель ДНР был передан России в рамках обмена пленными.