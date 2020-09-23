Для официального Киева минская площадка переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) - повод манипулировать вопросом Донбасса, жители которого остаются заложниками ситуации, рассказал экс-руководитель Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

«Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь» — с такой строчкой из песни Владимира Высоцкого Ходаковский сравнил поведение Украины в вопросе переговоров ТКГ в Минске, а неоднократные попытки украинской стороны уйти от решения проблемы Донбасса назвал фарсом.

«То она (Украина — ред.) от лица Донбасса вводит ренегатов, то назначает старого хитрого лиса [Леонида] Кравчука руководителем их подгруппы, а тот сразу начинает паясничать и кривляться», — сказал Ходаковский.

Украина также предлагает перенести место переговоров из Минска, продолжает Ходаковский, тем самым поставив представителей ДНР и ЛНР под угрозу, поскольку они не обладают дипломатической неприкосновенностью.

Ходаковский рассказал, какого «джокера» задействует Запад, если не сыграет козырь «Донбасс» © из личного архива А.Ходаковского

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.