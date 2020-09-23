«Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь» — с такой строчкой из песни Владимира Высоцкого Ходаковский сравнил поведение Украины в вопросе переговоров ТКГ в Минске, а неоднократные попытки украинской стороны уйти от решения проблемы Донбасса назвал фарсом.
«То она (Украина — ред.) от лица Донбасса вводит ренегатов, то назначает старого хитрого лиса [Леонида] Кравчука руководителем их подгруппы, а тот сразу начинает паясничать и кривляться», — сказал Ходаковский.
Украина также предлагает перенести место переговоров из Минска, продолжает Ходаковский, тем самым поставив представителей ДНР и ЛНР под угрозу, поскольку они не обладают дипломатической неприкосновенностью.
По мнению представителя Донбасса, украинской стороне все это просто доставляет «открытое удовольствие».
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