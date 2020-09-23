«Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь» — с такой строчкой из песни Владимира Высоцкого Ходаковский сравнил поведение Украины в вопросе переговоров ТКГ в Минске, а неоднократные попытки украинской стороны уйти от решения проблемы Донбасса назвал фарсом.

«То она (Украина — ред.) от лица Донбасса вводит ренегатов, то назначает старого хитрого лиса [Леонида] Кравчука руководителем их подгруппы, а тот сразу начинает паясничать и кривляться», — сказал Ходаковский.

Украина также предлагает перенести место переговоров из Минска, продолжает Ходаковский, тем самым поставив представителей ДНР и ЛНР под угрозу, поскольку они не обладают дипломатической неприкосновенностью.

Ходаковский рассказал, какого «джокера» задействует Запад, если не сыграет козырь «Донбасс»
Ходаковский рассказал, какого «джокера» задействует Запад, если не сыграет козырь «Донбасс»
© из личного архива А.Ходаковского
По мнению представителя Донбасса, украинской стороне все это просто доставляет «открытое удовольствие».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.