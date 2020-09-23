Международная космическая станция (МКС) уклонилась от столкновения с неизвестным космическим мусором, сообщил 23 сентября глава NASA Джим Брайденстайн в Twitter

«Маневр завершен. Астронавты выходят из укрытия», — написал Брайденстайн.

Maneuver Burn complete. The astronauts are coming out of safe haven. — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) September 22, 2020

При производстве российского модуля для МКС отказались от украинских деталей © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Прогнозируемая траектория движения обломков проходила в пределах 1,39 км от МКС. С помощью маневра орбиту станции подняли, и пересечения с траекторией движения мусора удалось избежать.

Американские астронавты на время пролета космического мусора мимо МКС перебрались в российский сегмент станции, чтобы быть ближе к космическому кораблю «Союз МС-16», как того требуют правила техники безопасности. После завершения маневра уклонения экипаж вновь открыл люки между американским и российским сегментами МКС и возобновил свою обычную деятельность.

Брайденстайн обратил внимание на то, что с начала 2020 года МКС уже в третий раз пришлось уклоняться от космического мусора. Кроме того, по его словам, за последние две недели потенциально опасные ситуации, связанные с космическим мусором, возникали трижды.