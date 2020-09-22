Партийной политической культуры в Белоруссии нет, и на ее создание уйдут годы. Только не стоит засекать время прямо сейчас, пока реальной оппозиции в стране нет, есть лишь доверенные лица президента Александра Лукашенко. Такое мнение озвучил белорусский журналист Сергей Смирнов в интервью изданию Украина.ру

«Создание декоративной оппозиции из бывших доверенных лиц Лукашенко не вызывает во мне ничего, кроме улыбки. В Белоруссии будущего будет президентско-парламентское правление, так как в случае сохранения власти за Лукашенко он бразды правления все равно не отдаст», — сказал Смирнов.

В случае победы оппозиции, продолжил свою мысль эксперт, лидером белорусского государства станет «какой-нибудь мученик революции», который попытается уравновесить все стороны конфликта, но так и не сможет.

Полный текст интервью с белорусским журналистом Сергеем Смирновым можно прочитать здесь.

Через несколько дней после выборов в Белоруссии 9 августа, кандидат в президенты Светлана Тихановская уехала в Литву. Откуда и создала Координационный совет (КС). Задачей этого органа была передача власти от Лукашенко к Тихановской.

По факту образования КС заведено уголовное дело о покушении на национальные интересы страны и захват власти.

Большинство членов президиума КС находятся либо в СИЗО, либо уехали из Белоруссии в Польшу и на Украину.