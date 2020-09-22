«Создание декоративной оппозиции из бывших доверенных лиц Лукашенко не вызывает во мне ничего, кроме улыбки. В Белоруссии будущего будет президентско-парламентское правление, так как в случае сохранения власти за Лукашенко он бразды правления все равно не отдаст», — сказал Смирнов.
В случае победы оппозиции, продолжил свою мысль эксперт, лидером белорусского государства станет «какой-нибудь мученик революции», который попытается уравновесить все стороны конфликта, но так и не сможет.
Полный текст интервью с белорусским журналистом Сергеем Смирновым можно прочитать здесь.
Через несколько дней после выборов в Белоруссии 9 августа, кандидат в президенты Светлана Тихановская уехала в Литву. Откуда и создала Координационный совет (КС). Задачей этого органа была передача власти от Лукашенко к Тихановской.
По факту образования КС заведено уголовное дело о покушении на национальные интересы страны и захват власти.
Большинство членов президиума КС находятся либо в СИЗО, либо уехали из Белоруссии в Польшу и на Украину.