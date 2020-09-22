Мать легендарного голливудского актера Сильвестра Сталлоне Жаклин (Джеки) Сталлоне умерла в возрасте 98 лет. Об этом 21 сентября сообщило издание TMZ

Сталлоне хочет снять фильм о братьях Кличко © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк не разглашаются.

Она известна не только благодаря именитому сыну. Женщина активно пользовалась интернетом и называла себя «самым знаменитым астрологом мира». Она также снималась в фильмах, активно участвовала в танцевальных постановках и телешоу, была промоутером женского рестлинга.

До последних дней жизни являлась активным пользователем Instagram, куда выкладывала фото и видео со спортивных тренировок.

Жаклин Сталлоне (в девичестве Лейбофиш) родилась в семье вашингтонского адвоката Джона Пола Лейбофиша и француженки Жанны Клерек. Она имела украинские корни — ее предки по отцовской линии в 1888 году эмигрировали в США из Одессы. Джеки Сталлоне несколько раз приезжала в Одессу, а также посещала Киев.

Все трое детей Жаклин стали знаменитыми. Сильвестр Сталлоне — одна из самых ярких звезд Голливуда, Фрэнк Сталлоне — музыкант и певец. Их единоутробная сестра Тони Д'Альто (в девичестве Филити) также была актрисой. Она умерла в 2012 году в возрасте 48 лет от рака легких.