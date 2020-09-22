Консервативное руководство Белоруссии не настроено на частичную передачу власти от президента парламенту, однако кризис, назревший в обществе, заставит президента Александра Лукашенко пойти на перемены, сказал сопредседатель белорусско-российской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру, опубликованном 21 сентября

По словам эксперта, руководству белорусского государства не стало бы вносить в Конституцию страны никаких изменений, если бы не «глубокий общественно-политический кризис», а вода камень точит, считает Лущ.

«Многое зависит от того, сможем ли мы, представители гражданского общества, убедить белорусскую правящую элиту в том, что реформы неизбежны, что без реальных преобразований общество не стабилизируется, и конфликт будет только нарастать», — сказал он

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При этом важно, чтобы Конституция, пусть даже с совсем небольшими изменениями, была новой, а не возвращением к варианту 1994 года, когда «повестку в стране формировали прозападные, националистские круги».

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Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Оппозиция считает результаты сфабрикованными.

Уличные митинги продолжаются до сих пор. За все это время были задержаны тысячи людей, сотни пострадали.

Оппозиция создала Координационный совет (КС), целью которого была передача власти от действующего лидера к экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской.

Сама она уехала в Литву, сославшись на то, что боится за свою семью.

По факту создания КС заведено уголовное дело, членам президиума организации вменяют попытку захвата власти и посягательство на национальные интересы государства.