Поэтому наиболее вероятным видится некий средний, компромиссный вариант - президентско-парламентская форма правления, где глава государства назначает правительство, которому парламент может вынести вотум недоверия, считает сопредседатель белорусско-российской гражданской инициативы "Союз" Сергей Лущ

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Сергей, верите ли вы в искренность намерений Лукашенко дать возможность внести изменения в Конституцию, которая бы ограничила президентскую власть?

— Понятно, что руководство белорусского государства не очень расположено что-либо менять в основном законе страны, и не будь на то особых обстоятельств в виде глубокого общественно-политического кризиса, а также соответствующих рекомендаций со стороны России, власть не пошла бы на корректировку Конституции.

Многое зависит от того, сможем ли мы, представители гражданского общества, убедить белорусскую правящую элиту в том, что реформы неизбежны, что без реальных преобразований общество не стабилизируется, и конфликт будет только нарастать.

Я не питаю больших иллюзий относительно кардинального реформирования политической системы Беларуси, но если удастся хотя бы заложить правильный тренд, то это уже будет большой успех, потому что власть чрезмерно консервативна, и требовать от нее максимального политического секвестирования тоже было бы самонадеянно.



- Надо ли возвращаться к Конституции, которая действовала до 1994 года?

— Мы категорически отрицаем возврат к Конституции 1994 года, понимая, что, во-первых, это значит вступить в бесперспективный конфликт с государством, которое работает по действующей редакции основного закона, и тогда о реформах можно напрочь забыть.

Во-вторых, тот вариант Конституции был принят в период, когда цивилизационную повестку в стране формировали прозападные, националистские круги.

Именно поэтому в Конституции образца 1994 года русский язык не имеет государственного статуса, а в качестве символики выступают так называемая «Погоня» (герб) и бело-чырвона-белый флаг, ставшие сегодня символом протеста прозападных оппонентов Лукашенко.



- Какой должна быть Белоруссия: парламентской, парламентско-президентской или президентско-парламентской республикой? Кто назначает премьера и формирует правительство? Коалиция партий?



— В идеале, конечно, мы должны стремиться к парламентской республике. Но Лукашенко, в чьих руках сегодня сосредоточена вся полнота власти, будет этому всячески сопротивляться.

Поэтому наиболее вероятным видится некий средний, компромиссный вариант — президентско-парламентская форма правления, где глава государства назначает правительство, которому парламент может вынести вотум недоверия.

Здесь важно, чтобы в парламенте были широко представлены силы, оппонирующие президенту. Как переходная такая модель вполне реальна и приемлема.

Сегодня гражданские силы находятся на большом подъеме и готовы побороться за свои интересы, прежде всего в том, что касается партийного строительства и парламентских выборов. В случае успешной реализации этой схемы в стране может появиться здоровый баланс политических сил.



- Что должно быть прописано по поводу Союзного государства, ОДКБ и русского языка? Надо ли менять государственный флаг и герб, например, на БЧБ и «Погоню»?

— В новой Конституции обязательно должно быть прописано стремление республики к реализации Договора о Союзном государстве, членстве в ОДКБ как гарантах социально-экономического развития и независимости Беларуси.

Уже в ходе первого заседания Общественного комитета «Союз» по внесению изменений в Конституцию мы согласовали эти положения, по сути вынесли их в преамбулу.

Что касается символов прозападной оппозиции, которые последняя пытается преподнести как единственные атрибуты всего протестного движения, то это явление временное. Здесь видятся два варианта решения проблемы.

Игнорировать вопросы символики в принципе либо ориентироваться на разработку и утверждение символики Союзного государства.

Во втором случае преследуется более важная стратегическая задача, на фоне которой обсуждение местных символов просто уйдет на задний план и со временем вообще утратит актуальность.