Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Сергей, верите ли вы в искренность намерений Лукашенко дать возможность внести изменения в Конституцию, которая бы ограничила президентскую власть?

— Понятно, что руководство белорусского государства не очень расположено что-либо менять в основном законе страны, и не будь на то особых обстоятельств в виде глубокого общественно-политического кризиса, а также соответствующих рекомендаций со стороны России, власть не пошла бы на корректировку Конституции.

Историк Сергей Смирнов: В Беларуси нет деления на Восток и Запад, как на Украине
Историк Сергей Смирнов: В Беларуси нет деления на Восток и Запад, как на Украине
© Facebook, Сергей Смирновъ

Многое зависит от того, сможем ли мы, представители гражданского общества, убедить белорусскую правящую элиту в том, что реформы неизбежны, что без реальных преобразований общество не стабилизируется, и конфликт будет только нарастать.

Я не питаю больших иллюзий относительно кардинального реформирования политической системы Беларуси, но если удастся хотя бы заложить правильный тренд, то это уже будет большой успех, потому что власть чрезмерно консервативна, и требовать от нее максимального политического секвестирования тоже было бы самонадеянно.

- Надо ли возвращаться к Конституции, которая действовала до 1994 года?

— Мы категорически отрицаем возврат к Конституции 1994 года, понимая, что, во-первых, это значит вступить в бесперспективный конфликт с государством, которое работает по действующей редакции основного закона, и тогда о реформах можно напрочь забыть.

Во-вторых, тот вариант Конституции был принят в период, когда цивилизационную повестку в стране формировали прозападные, националистские круги.

Именно поэтому в Конституции образца 1994 года русский язык не имеет государственного статуса, а в качестве символики выступают так называемая «Погоня» (герб) и бело-чырвона-белый флаг, ставшие сегодня символом протеста прозападных оппонентов Лукашенко.

- Какой должна быть Белоруссия: парламентской, парламентско-президентской или президентско-парламентской республикой? Кто назначает премьера и формирует правительство? Коалиция партий?

— В идеале, конечно, мы должны стремиться к парламентской республике. Но Лукашенко, в чьих руках сегодня сосредоточена вся полнота власти, будет этому всячески сопротивляться.

Поэтому наиболее вероятным видится некий средний, компромиссный вариант — президентско-парламентская форма правления, где глава государства назначает правительство, которому парламент может вынести вотум недоверия.

Здесь важно, чтобы в парламенте были широко представлены силы, оппонирующие президенту. Как переходная такая модель вполне реальна и приемлема.

Сегодня гражданские силы находятся на большом подъеме и готовы побороться за свои интересы, прежде всего в том, что касается партийного строительства и парламентских выборов. В случае успешной реализации этой схемы в стране может появиться здоровый баланс политических сил.

- Что должно быть прописано по поводу Союзного государства, ОДКБ и русского языка? Надо ли менять государственный флаг и герб, например, на БЧБ и «Погоню»?

— В новой Конституции обязательно должно быть прописано стремление республики к реализации Договора о Союзном государстве, членстве в ОДКБ как гарантах социально-экономического развития и независимости Беларуси.

Уже в ходе первого заседания Общественного комитета «Союз» по внесению изменений в Конституцию мы согласовали эти положения, по сути вынесли их в преамбулу.

Что касается символов прозападной оппозиции, которые последняя пытается преподнести как единственные атрибуты всего протестного движения, то это явление временное. Здесь видятся два варианта решения проблемы.

Киселев объяснил, чем отличается Западная Белоруссия от Западной Украины
Киселев объяснил, чем отличается Западная Белоруссия от Западной Украины
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Игнорировать вопросы символики в принципе либо ориентироваться на разработку и утверждение символики Союзного государства.

Во втором случае преследуется более важная стратегическая задача, на фоне которой обсуждение местных символов просто уйдет на задний план и со временем вообще утратит актуальность.

 