По его словам, только за первые полгода полиция получила почти вдвое больше обращений относительно домашнего насилия, чем за прошлое полугодие.
Зеленский отметил, что итогом совместной работы Офиса президента, правительства, общественных организаций и международных экспертов стал «проект указа о неотложных мерах по предупреждению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола, защите прав лиц, пострадавших от такого насилия.
Также отмечается, что в конце выступления глава государства подписал документ, направленный на развитие реакции на насилие.
«Человек должен быть уверен, что ему действительно помогут, а не создадут новые проблемы», — подчеркнул Зеленский.