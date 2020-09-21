На Украине домашнее насилие стало второй проблемой после Covid-19. Об этом 21 сентября заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями общественных и международных организаций, посвященной противодействию домашнему насилию, передают «Факты»

Скрывший свои доходы Зеленский отказался уходить в отставку © president.gov.ua

Зеленский отметил, что итогом совместной работы Офиса президента, правительства, общественных организаций и международных экспертов стал «проект указа о неотложных мерах по предупреждению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола, защите прав лиц, пострадавших от такого насилия.

Также отмечается, что в конце выступления глава государства подписал документ, направленный на развитие реакции на насилие.

«Человек должен быть уверен, что ему действительно помогут, а не создадут новые проблемы», — подчеркнул Зеленский.