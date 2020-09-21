Родившийся в Одессе российский актер театра и кино Юрий Стоянов рассказал о размере своей пенсии. Его слова 20 сентября процитировало издание Ura.ru

Эксперт рассказал, насколько уменьшится пенсия у украинцев после реформы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Московская надбавка за звание народного артиста — 30 тысяч рублей», — пояснил Стоянов.

Таким образом, со всеми выплатами актер получает 61 тысячу рублей, однако некоторые из них в будущем отменят, утверждает артист.

«Несколько тысяч рублей за то, что дочь несовершеннолетняя. В следующем году дочке исполнится восемнадцать, уже будет меньше», — привел пример Стоянов.

Юрий Стоянов известен по участию в телевизионной юмористической программе «Городок» и ролям в таких фильмах, как «Ландыш серебристый», «Двенадцать», «Человек у окна» и других.