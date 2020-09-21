По словам артиста, его пенсия составляет примерно 23 тысячи рублей в месяц. Также он получает надбавки, в том числе за звание народного артиста России.
«Московская надбавка за звание народного артиста — 30 тысяч рублей», — пояснил Стоянов.
Таким образом, со всеми выплатами актер получает 61 тысячу рублей, однако некоторые из них в будущем отменят, утверждает артист.
«Несколько тысяч рублей за то, что дочь несовершеннолетняя. В следующем году дочке исполнится восемнадцать, уже будет меньше», — привел пример Стоянов.
Юрий Стоянов известен по участию в телевизионной юмористической программе «Городок» и ролям в таких фильмах, как «Ландыш серебристый», «Двенадцать», «Человек у окна» и других.