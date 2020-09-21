У Западной Украины и Западной Белоруссии есть очень много существенных отличий, сказал культуролог Сергей Киселёв в интервью изданию Украина.ру, опубликованном 18 сентября

«Главное [отличие], из которого следуют все другие — часть Западной Украины, а именно Закарпатье, Буковина и Галиция, никогда не входила в состав России, Российской империи. Соответственно, в Белоруссии, в отличие от Украины, не было уже с 18-го века греко-католической церкви — идеологической основы для русофобии и бандеровщины», — подчеркнул эксперт.

Религия или политика? Почему в Белоруссии аннулировали паспорт главы местных католиков © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Русофилы, особенно из числа интеллигенции и священства физически уничтожались, первый в мире концентрационный лагерь Талергоф австрийцы создали именно для этого, напомнил Киселев.

На территории Белоруссии, входившей с конца 18 века в состав России, наоборот происходили процессы укрепления русской и православной идентичности.