«Главное [отличие], из которого следуют все другие — часть Западной Украины, а именно Закарпатье, Буковина и Галиция, никогда не входила в состав России, Российской империи. Соответственно, в Белоруссии, в отличие от Украины, не было уже с 18-го века греко-католической церкви — идеологической основы для русофобии и бандеровщины», — подчеркнул эксперт.
Кроме того, Белоруссия не находилась под гнетом Австро-Венгерской империи, которая проводила на территориях Западной Украины жесткую антирусскую и антиправославную политику.
Русофилы, особенно из числа интеллигенции и священства физически уничтожались, первый в мире концентрационный лагерь Талергоф австрийцы создали именно для этого, напомнил Киселев.
На территории Белоруссии, входившей с конца 18 века в состав России, наоборот происходили процессы укрепления русской и православной идентичности.