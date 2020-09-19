Участницы несанкционированного «женского марша» в Минске в субботу попытались отобрать микрофон у журналистки государственного телеканала. Об этом 19 сентября передает корреспондент РИА Новости с места событий

Александр Лукашок: Если протесты в Белоруссии станут антироссийскими, они вызовут реальные контрпротесты © Facebook, Александр Лукашок

«До начала задержаний единственным эксцессом стала попытка участниц "женского марша" отобрать микрофон у журналистки государственного телеканала. Ее оператору, записывавшему стенд-ап, участницы подставили подножку», — говорится в сообщении.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.