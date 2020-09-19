Белоруссия может ответить Евросоюзу санкциями и поставить вопрос о выходе из международных организаций. Об этом глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН 18 сентября, стенограмма опубликована на сайте ведомства

Тихановская одобрила планы Евросоюза ввести санкции против Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Естественно, мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут, конечно, и персональные санкции в отношении представителей различных евросоюзовских структур, а также представителей и отдельных стран-членов Евросоюза. Проект списка у нас уже готов. Мы будем готовы запустить его немедленно после соответствующего решения ЕС», — заявил Макей.

Он отметил, что существует и другой набор «совершенно радикальных мер», на которые может пойти Минск, если его вынудят. В частности, Белоруссия может пересмотреть свое участие в различных инициативах, организациях, деятельность которых без республики «будет лишена смысла».

Министр призвал зарубежных политиков остановиться и попытаться здраво оценить ситуацию в Белоруссии, чтобы не доводить ее до той черты, когда вернуться назад уже будет невозможно.

Глава МИД также рассказал о конституционной реформе. По его словам, политические партии должны играть определенную роль в обществе, но они не должны быть искусственно созданными и деструктивными.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.