Если «Северный поток-2» заблокируют, то следующей целью США станет развал украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Загородний, передает пресс-служба партии 18 сентября

«Северный поток – 2»: Германия предлагает США «взятку» за отказ от санкций © AP, Michael Sohn

«Как вы понимаете, с учетом интересов новых хозяев Украины и позиции их нынешних ставленников, в случае блокирования Западом "Северного потока-2" наша ГТС станет следующей целью американских корпораций. И ей помогут бесславно закончить свои дни», — убежден Загородний.

Он также отметил, что ГТС находится в плохом состоянии, что лишний раз подтверждает недавняя авария на магистрали под Киевом.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США, продвигающие в ЕС свой СПГ, Украина и еще некоторые страны активно выступают против строительства. В конце прошлого года Вашингтон ввел санкции против проекта и строительство приостановилось.

В Москве не раз подчеркивали, что «Северный поток-2» — исключительно коммерческое предприятие и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента.