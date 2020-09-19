Он напомнил, что США пытаются помешать строительству «Северного потока-2», чтобы вытеснить Россию с европейского рынка газа. А Майдан, организованный Вашингтоном на Украине, по его мнению, преследовал не только политические, но и экономические цели. Политик уверен, что установление в Киеве проамериканского режима позволит США сделать следующий шаг в борьбе за поставки СПГ в Европу.
«Как вы понимаете, с учетом интересов новых хозяев Украины и позиции их нынешних ставленников, в случае блокирования Западом "Северного потока-2" наша ГТС станет следующей целью американских корпораций. И ей помогут бесславно закончить свои дни», — убежден Загородний.
Он также отметил, что ГТС находится в плохом состоянии, что лишний раз подтверждает недавняя авария на магистрали под Киевом.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США, продвигающие в ЕС свой СПГ, Украина и еще некоторые страны активно выступают против строительства. В конце прошлого года Вашингтон ввел санкции против проекта и строительство приостановилось.
В Москве не раз подчеркивали, что «Северный поток-2» — исключительно коммерческое предприятие и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента.