Заболевшему COVID-19 мэру Харькова Кернесу стало «намного лучше» - сын

Заболевшему коронавирусом мэру Харькова Геннадию Кернесу стало «намного лучше». Об этом его сын Родион Гайсинский сообщил в своем Instagram 18 сентября

Названа сумма, которую заплатил Кернес за лечение в клинике «Шарите» © REUTERS, Michele Tantussi Павел Фукс сообщил, что харьковского градоначальника в ночь на 17 сентября привезли в тяжелом состоянии на лечение в клинику Charite в Берлине.

«Только вышел от Геннадия Кернеса. Ему намного лучше! К нему с телефоном пока нельзя. Буду чаще выкладывать актуальную инфу. Спасибо за добрые и теплые слова!» — написал Гайсинский.

Директор департамента информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко ранее сообщил, что у Кернеса подтвердился коронавирус.