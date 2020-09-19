Названа сумма, которую заплатил Кернес за лечение в клинике «Шарите»
Названа сумма, которую заплатил Кернес за лечение в клинике «Шарите»
© REUTERS, Michele Tantussi
Ранее бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что харьковского градоначальника в ночь на 17 сентября привезли в тяжелом состоянии на лечение в клинику Charite в Берлине.

«Только вышел от Геннадия Кернеса. Ему намного лучше! К нему с телефоном пока нельзя. Буду чаще выкладывать актуальную инфу. Спасибо за добрые и теплые слова!» — написал Гайсинский.

Заболевшему COVID-19 мэру Харькова Кернесу стало «намного лучше» - сын
© Instagram, Родион Гайсинский

Директор департамента информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко ранее сообщил, что у Кернеса подтвердился коронавирус.