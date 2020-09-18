Журналисты, готовившие материал о работе Рады, заметили, что одна из парламентариев ведет активную переписку.
Работники медиа, пользуясь тем, что находятся в публичном месте, сделали несколько снимков экрана телефона политика.
Оказалось, что Констанкевич общается с женщиной, а переписка довольно фривольная.
«Как бы я хотела сейчас быть рядом с вами… Сегодня ночью я мыслями с вами», — гласило одно из сообщений, адресованное депутату.
Также собеседница политика спрашивала: может ли она позвонить Констанкевич, на что та ответила, что ждет звонка каждый вечер.
Это не первая интимная переписка, которую видели стены Рады. Глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в зале парламента обсуждала с мужем секс на новом матрасе.
Остальные депутаты Верховной Рады тоже не всегда заняты своими профессиональными обязанностями на работе. Так, депутат от партии «Слуга народа» Виктория Кинзбурская фотографировалась в Раде со своей новой сумочкой от Prada, а депутаты от той же политической силы Алексей Устенко и Жан Беленюк спали прямо во время заседания. Беленюк при этом умудрялся просыпаться, голосовать и снова засыпать.