Представительница депутатской группы «За будущее» Ирина Констанкевич была замечена за перепиской интимного характера в зале парламента, об этом пишет Апостроф в пятницу, 18 сентября

Журналисты, готовившие материал о работе Рады, заметили, что одна из парламентариев ведет активную переписку.

«Секс на новом матрасе»: еще одну «слугу народа» поймали на интимной переписке в Раде © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Оказалось, что Констанкевич общается с женщиной, а переписка довольно фривольная.

«Как бы я хотела сейчас быть рядом с вами… Сегодня ночью я мыслями с вами», — гласило одно из сообщений, адресованное депутату.

Также собеседница политика спрашивала: может ли она позвонить Констанкевич, на что та ответила, что ждет звонка каждый вечер.

Это не первая интимная переписка, которую видели стены Рады. Глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в зале парламента обсуждала с мужем секс на новом матрасе.

Остальные депутаты Верховной Рады тоже не всегда заняты своими профессиональными обязанностями на работе. Так, депутат от партии «Слуга народа» Виктория Кинзбурская фотографировалась в Раде со своей новой сумочкой от Prada, а депутаты от той же политической силы Алексей Устенко и Жан Беленюк спали прямо во время заседания. Беленюк при этом умудрялся просыпаться, голосовать и снова засыпать.