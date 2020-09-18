Подозреваемый во взяточничестве экс-депутат Верховной Рады от фракции «Слуги народа» Александр Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по избранию ему меры пресечения, заявив, что контактировал с людьми, заболевшими коронавирусом. Об этом пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис сообщила «Украинской правде» 18 сентября

Мусор и падающий рейтинг «Слуг народа». О чём говорит скандальное «дело Юрченко» © Facebook Олександр Юрченко

В связи с неявкой подозреваемого судебное заседание перенесли на 15:00 21 сентября.

На днях Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило на взятке помощника Юрченко, однако его не задержали. По словам нардепа Гео Лероса, помощник взял первые 13 тысяч долларов из 200 тысяч, которые предназначались нардепу Юрченко за внесение «нужных» правок в законопроект, связанный с бытовыми отходами.

В четверг, 17 сентября, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение Юрченко и будет ходатайствовать о заключении его под стражу в качестве меры пресечения. В партии «Слуга народа» заявили, что депутат-коррупционер должен сложить мандат.