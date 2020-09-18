Президент Украины Владимир Зеленский обратился к еврейской общине Украины и всем, кто празднует Рош Ха-Шана, и поздравил их с новым 5781 годом по еврейскому календарю. Об этом 18 сентября Зеленский написал в Telegram

Еврейский новый год в этом году отмечается с 18 по 20 сентября.

«Для безопасности жизни и здоровья людей, которые являются высшей ценностью, мы были вынуждены ограничить массовые мероприятия в стране, в том числе и часть традиционного празднования этого праздника. Но в Киеве, Днепре, Умани, Иерусалиме, Нью-Йорке и в других местах планеты еврейский народ молится за мир и благополучие для всего человечества», — написал он.

Хасиды решили встретить еврейский Новый год в Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Нахмана, из-за запрета на въезд в страну, который ввели украинские власти в связи с пандемией коронавируса.

На днях в ожидании пропуска через белорусско-украинскую границу в приграничных районах Белоруссии находились около 1,2 тысячи верующих. В пятницу, 18 сентября, после пяти суток ожидания хасиды начали покидать пункты пропуска и уезжать вглубь территории Белоруссии.