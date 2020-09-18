Сразу 29 стран во главе с США призвали власти Белоруссии воздержаться от отключения интернета и соблюдать обязательства страны в области прав человека. Об этом говорится в заявлении, распространенном Госдепом США, передает 18 сентября «Интерфакс»

Интернет вернулся в Минск. Почему Лукашенко больше не боится Τelegram © REUTERS, Vasily Fedosenko

Страны, подписавшиеся под документом, заявили, что «глубоко обеспокоены» и осуждают «недавно появившиеся сообщения о продолжающемся частичном и полном отключении интернета, а также целенаправленном блокировании контента правительством Белоруссии после фальсифицированных президентских выборов 2020 года».

Отмечается, что закрытие и блокирование интернета неоправданно ограничивает права на мирные собрания и свободу собраний и выражения мнений.

Под документом, помимо США, подписались правительства Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Великобритании, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии.