Анатолий Вассерман: «Отравление» Навального – это операция Трампа против Германии
Анатолий Вассерман: «Отравление» Навального – это операция Трампа против Германии
© РИА Новости, Александр Натрускин
Эксперт отметил, что президент США Дональд Трамп сейчас пытается возродить собственное промышленное производство, однако сейчас его возможности очень ограничены, он может только снижать конкурентоспособность импорта, вводя санкции, таможенные пошлины, а также пытаясь ограничить доступ германской промышленности к дешевой энергии.

«Германская промышленность высокотехнологична и потому энергоемка. Если Трампу удастся повысить цену энергии для германской промышленности, ее продукция резко подорожает и окажется неконкурентоспособной. Именно этим и объясняются все танцы с бубном вокруг «Северных потоков»», — указал Вассерман.

Но немецкие промышленники тоже это прекрасно понимают, и именно поэтому, несмотря на массированную истерику, первая очередь «Северного потока» уже несколько лет работает, и можно не сомневаться, что будет достроена и заработает вторая очередь, добавил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.