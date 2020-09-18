Эксперт отметил, что президент США Дональд Трамп сейчас пытается возродить собственное промышленное производство, однако сейчас его возможности очень ограничены, он может только снижать конкурентоспособность импорта, вводя санкции, таможенные пошлины, а также пытаясь ограничить доступ германской промышленности к дешевой энергии.
«Германская промышленность высокотехнологична и потому энергоемка. Если Трампу удастся повысить цену энергии для германской промышленности, ее продукция резко подорожает и окажется неконкурентоспособной. Именно этим и объясняются все танцы с бубном вокруг «Северных потоков»», — указал Вассерман.
Но немецкие промышленники тоже это прекрасно понимают, и именно поэтому, несмотря на массированную истерику, первая очередь «Северного потока» уже несколько лет работает, и можно не сомневаться, что будет достроена и заработает вторая очередь, добавил собеседник издания.
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