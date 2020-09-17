Паломники из Израиля уже несколько дней не могут попасть на территорию города Умани, где они ежегодно празднуют еврейский новый год. Люди, которые застряли на белорусско-украинской границе и ночуют на улице, решились на отчаянный шаг: переоделись в национальные украинские костюмы и спели гимн. Видео опубликовал Главред 17 сентября

В финале исполнения гимна Украины паломники несколько раз проскандировали «Слава Украине!».

Это, по словам главы хасидской общины Умани Ехиэля Штерна, выражение поддержки принимающей стороне.

«Мы хотели показать всем украинцам, что мы любим Украину! И мы понимаем, что закрытие границ — это не вина Украины, а вина коронавируса, мировой проблемы. Поэтому мы говорим всем, что мы любим Украину. Слава Украине!» — сказал он.

Израильский журналист Шимон Бриман прокомментировал аранжировку брацлавских хасидов как «соло с пейсами и ария «Ой, впустите меня в Украину!».

Украина отказала Израилю: паломников-хасидов призвали вернуться домой © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В 1941 году Степан Бандера обратился к своим сторонникам: «Ляхов, жидов, коммунистов уничтожай без милосердия».

Деятельность повстанческих отрядов Организации украинских националистов (ОУН) и батальона «Нахтигаль» носили ярко выраженный антисемитский характер.

Жестокие убийства националистами евреев и поляков происходили повсеместно.

Так, «Нахтигаль» принял участие в массовых убийствах евреев во Львове, а в Туброве националисты вырезали всех мужчин-евреев и хотели заживо сжечь оставшихся женщин и детей, но этому воспротивились немцы.

Только на Западной Украине украинские националисты уничтожили около 28 тысяч евреев.