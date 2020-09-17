«Как вы, должно быть, знаете, для многих евреев ежегодное паломничество в Умань стало особо популярным в последние годы. Менее известным остается тот факт, что для истинных последователей учения рабби Нахмана и их потомков такое путешествие является заповедью, обязательной к исполнению», — написал Лаудер.
Он назвал гуманитарным кризисом то, что происходит на украинско-белорусской границе, где сотни паломников оказались запертыми в ужасающих условиях между двух государств.
Президент Всемирного еврейского конгресса призывает Зеленского разрешить этой группе паломников въехать на Украину для совершения важнейшего для них паломничества при условии безусловного соблюдения ими всех карантинных требований COVID-19.