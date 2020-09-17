Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой урегулировать ситуацию на белорусско-украинской границе, где вторую неделю в полевых условиях находятся тысячи паломников-хасидов со своими детьми. Об этом 17 сентября сообщает УНИАН

«Спуститься на землю»: МИД Белоруссии дал совет Киеву в ситуации с хасидами © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Он назвал гуманитарным кризисом то, что происходит на украинско-белорусской границе, где сотни паломников оказались запертыми в ужасающих условиях между двух государств.

Президент Всемирного еврейского конгресса призывает Зеленского разрешить этой группе паломников въехать на Украину для совершения важнейшего для них паломничества при условии безусловного соблюдения ими всех карантинных требований COVID-19.