Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об итогах переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, сообщает агентство Sputnik 17 сентября

Среди прочего на встрече Путина и Лукашенко говорили о перенаправлении белорусских грузовых потоков из стран Балтии в Санкт-Петербург.

«Также очень серьезно говорили о переориентации грузопотоков с Прибалтики на Питер. Я ему сказал прямо: если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам все равно. Зная, что я еще не улетел из Сочи, он дал распоряжение все это посчитать и провести на сей счет переговоры», — сказал Лукашенко.

Жизнь после встречи Путина с Лукашенко: чем должна заняться Россия в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

По данным российской Службы внешней разведки, в странах Балтии США готовили координаторов для продолжающихся в республике беспорядков.

Кроме того, Литва не признала Лукашенко президентом Белоруссии, объявив его соперницу по выборам Светлану Тихановскую, набравшую около 10% голосов, главой белорусского государства.