Среди прочего на встрече Путина и Лукашенко говорили о перенаправлении белорусских грузовых потоков из стран Балтии в Санкт-Петербург.
«Также очень серьезно говорили о переориентации грузопотоков с Прибалтики на Питер. Я ему сказал прямо: если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам все равно. Зная, что я еще не улетел из Сочи, он дал распоряжение все это посчитать и провести на сей счет переговоры», — сказал Лукашенко.
Встреча Путина и Лукашенко состоялась 14 сентября в Сочи и прошла на фоне массовых протестов в Белоруссии.
По данным российской Службы внешней разведки, в странах Балтии США готовили координаторов для продолжающихся в республике беспорядков.
Кроме того, Литва не признала Лукашенко президентом Белоруссии, объявив его соперницу по выборам Светлану Тихановскую, набравшую около 10% голосов, главой белорусского государства.