У России нет своего сценария для трансфера власти в Белоруссии, так как Москва слишком долго делала ставку исключительно на президента республики Александра Лукашенко. Об этом политолог Всеволод Шимов сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт рассказал, какая страна кроме Литвы признает Тихановскую президентом © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Владимира Путина с Лукашенко. При этом Светлана Тихановская, которую по-прежнему называют лидером оппозиции Белоруссии, заявила, что «все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью» республики.

По мнению Шимова, усиление антироссийской компоненты протестов неизбежно. Это связано с тем, что Россия никак не работает с протестующими, делая ставку на поддержку действующей власти, в итоге, в белорусском протесте тон задавали прозападные и националистические силы, отметил эксперт.

«Большинство лидеров протеста были вынуждены покинуть Белоруссию и покинули ее в западном направлении, понимая, что на Востоке они поддержки не получат. Эволюция самой Тихановской в этом плане очень показательна. Домохозяйка из самого, пожалуй, прорусски настроенного региона Белоруссии, Гомельской области, она сегодня окружена националистами разных мастей и произносит те речи, которые ожидают от нее услышать западные покровители», — сказал политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.

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