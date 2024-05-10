https://ukraina.ru/20240510/1054999544.html

Налёт беспилотников, поляки выдают украинцев. Главное на Украине на утро 10 мая

Налёт беспилотников, поляки выдают украинцев. Главное на Украине на утро 10 мая - 10.05.2024 Украина.ру

Налёт беспилотников, поляки выдают украинцев. Главное на Украине на утро 10 мая

Украинские беспилотники сбили над регионами России. Польские пограничники выдали беглецов с Украины своим украинским коллегам

2024-05-10T09:46

2024-05-10T09:46

2024-05-10T09:46

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Утром 10 мая Минобороны РФ сообщило об отражении атак украинских БпЛА."В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожено пять украинских БпЛА из которых: три – над территорией Брянской области, один – над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области", - указывалось в публикации в телеграм-канале ведомства.Ранее в ночь на 10 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сбитом дроне."Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин в своём телеграм-канале в 01:49.Кроме того, утром 10 мая губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об атаке украинского БпЛА на местный НПЗ."Сегодня ночью в результате падения БпЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия", - отметил Шапша.Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с места событий."Беспилотники ВСУ атаковали НПЗ в Калужской области — об этом SHOT сообщают местные жители. В районе "Первого завода" были слышны взрывы, предварительно, работает ПВО. Как рассказали SHOT очевидцы, около часа ночи несколько мощных взрывов прозвучали в Дзержинском районе, недалеко от станции Полотняный завод. По словам жителей, до этого были слышны характерные звуки пролëта нескольких БПЛА, после чего стал стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы", - указывалось в подписи к видео.Об атаке беспилотников сообщал и губернатор Курской области Роман Старовойт."Ночью в Кореневском районе средствами радиоэлектронной борьбы был перехвачен украинский БПЛА самолетного типа, который взорвался на земле. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших защитников! Прошу жителей не трогать обломки и быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112", - писал он в своём телеграм-канале в 07:14.Спустя 29 минут он рассказал и о другой атаке украинских БпЛА."Сегодня ночью со стороны Украины был атакован посёлок Тёткино Глушковского района. После сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронами-камикадзе загорелись три дома. Никто из жителей не пострадал. Возгорания ликвидированы силами пожарных расчётов и добровольной пожарной дружины. Благодарю спасателей за мужество и самоотверженную службу", - отметил Старовойт.Он опубликовал видео с места событий.Днём ранее украинский беспилотник атаковал НПЗ в Башкирии."Сегодня в районе 13:00 (11:00 по Москве — Ред.) беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия "Газпром нефтехим Салават". Предприятие работает в штатном режиме. Сейчас на месте ЧП – экстренные службы и руководители силовых ведомств. Когда появятся подробности, будем информировать. Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены. Всех ещё раз с Днём Победы!" - написал глава Башкирии Радий Хабиров 9 мая в своём телеграм-канале.Позднее в местном МЧС рассказали подробности о произошедшем."Пожарные МЧС России совместно с ведомственными пожарными ликвидируют последствия происшествия в промзоне города Салават. Предварительно повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожара нет. Пострадавших нет. На месте работают более 30 специалистов и 6 единиц техники. Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий, угрозы для жителей города нет. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан", - указывалось в сообщении.Позднее глава Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии Кирилл Первов сообщил об обстановке после атаки БпЛА."В настоящее время после атаки беспилотного летательного аппарата на территории промзоны в городе Салават обстановка стабильная. Пострадавших нет. Превышений ПДК в воздухе нет", - отметил Первов.В телеграм-канале ГК по ЧС РБ появилось видео с места событий.Источник "Украинской правды" в Службе безопасности Украины сообщил, что атака на НПЗ производилась с территории Украины. По словам источника, украинский дрон преодолел рекордные 1,5 тыс. км. При этом источник подчеркнул, что это был БпЛА Службы безопасности Украины.Поляки начали выдачуУкраинские пограничники сотрудничают с коллегами сопредельных стран в задержании незаконно пересекающих границу, заявил в комментарии LIGA.net представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко."Чтобы вовремя выявлять такие попытки и задерживать нарушителей, пограничники Украины, [сотрудники ГПСУ] в том числе тесно сотрудничают с пограничниками сопредельных стран", - заявил он.По словам Демченко, между ведомствами происходит обмен необходимой информацией, в том числе и при наличии данных о подготовке к попыткам незаконно пересечь границу.Демченко указал, что делается это для того, чтобы нарушителей задерживать с обеих сторон границы.Тремя днями ранее стало известно о том, что поляки начали выдавать украинцев, попавших в Польшу нелегально. Как сообщило Западное управление Госпогранслужбы Украины, поляки выдали 31-летнего военнообязанного украинца. Этот житель Сумской области переплыл реку Западный Буг и попал в Польшу. Местные правоохранители, в рамках реадмиссии, передали мужчину пограничникам Волынского отряда.Полиция составила на него административный протокол, а представитель ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.) вручил мужчине повестку. До этого такая же история произошла с 26-летним уроженцем Донбасса, который так же пытался попасть в Польшу с Украины.

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https://ukraina.ru/20240509/1054990000.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, москва, сергей собянин, роман старовойт, нпз, минобороны