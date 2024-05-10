Налёт беспилотников, поляки выдают украинцев. Главное на Украине на утро 10 мая - 10.05.2024 Украина.ру
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Налёт беспилотников, поляки выдают украинцев. Главное на Украине на утро 10 мая
Налёт беспилотников, поляки выдают украинцев. Главное на Украине на утро 10 мая - 10.05.2024 Украина.ру
Налёт беспилотников, поляки выдают украинцев. Главное на Украине на утро 10 мая
Украинские беспилотники сбили над регионами России. Польские пограничники выдали беглецов с Украины своим украинским коллегам
2024-05-10T09:46
2024-05-10T09:46
эксклюзив
хроники
россия
украина
москва
сергей собянин
роман старовойт
нпз
минобороны
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Утром 10 мая Минобороны РФ сообщило об отражении атак украинских БпЛА."В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожено пять украинских БпЛА из которых: три – над территорией Брянской области, один – над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области", - указывалось в публикации в телеграм-канале ведомства.Ранее в ночь на 10 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сбитом дроне."Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин в своём телеграм-канале в 01:49.Кроме того, утром 10 мая губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об атаке украинского БпЛА на местный НПЗ."Сегодня ночью в результате падения БпЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия", - отметил Шапша.Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с места событий."Беспилотники ВСУ атаковали НПЗ в Калужской области — об этом SHOT сообщают местные жители. В районе "Первого завода" были слышны взрывы, предварительно, работает ПВО. Как рассказали SHOT очевидцы, около часа ночи несколько мощных взрывов прозвучали в Дзержинском районе, недалеко от станции Полотняный завод. По словам жителей, до этого были слышны характерные звуки пролëта нескольких БПЛА, после чего стал стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы", - указывалось в подписи к видео.Об атаке беспилотников сообщал и губернатор Курской области Роман Старовойт."Ночью в Кореневском районе средствами радиоэлектронной борьбы был перехвачен украинский БПЛА самолетного типа, который взорвался на земле. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших защитников! Прошу жителей не трогать обломки и быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112", - писал он в своём телеграм-канале в 07:14.Спустя 29 минут он рассказал и о другой атаке украинских БпЛА."Сегодня ночью со стороны Украины был атакован посёлок Тёткино Глушковского района. После сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронами-камикадзе загорелись три дома. Никто из жителей не пострадал. Возгорания ликвидированы силами пожарных расчётов и добровольной пожарной дружины. Благодарю спасателей за мужество и самоотверженную службу", - отметил Старовойт.Он опубликовал видео с места событий.Днём ранее украинский беспилотник атаковал НПЗ в Башкирии."Сегодня в районе 13:00 (11:00 по Москве — Ред.) беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия "Газпром нефтехим Салават". Предприятие работает в штатном режиме. Сейчас на месте ЧП – экстренные службы и руководители силовых ведомств. Когда появятся подробности, будем информировать. Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены. Всех ещё раз с Днём Победы!" - написал глава Башкирии Радий Хабиров 9 мая в своём телеграм-канале.Позднее в местном МЧС рассказали подробности о произошедшем."Пожарные МЧС России совместно с ведомственными пожарными ликвидируют последствия происшествия в промзоне города Салават. Предварительно повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожара нет. Пострадавших нет. На месте работают более 30 специалистов и 6 единиц техники. Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий, угрозы для жителей города нет. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан", - указывалось в сообщении.Позднее глава Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии Кирилл Первов сообщил об обстановке после атаки БпЛА."В настоящее время после атаки беспилотного летательного аппарата на территории промзоны в городе Салават обстановка стабильная. Пострадавших нет. Превышений ПДК в воздухе нет", - отметил Первов.В телеграм-канале ГК по ЧС РБ появилось видео с места событий.Источник "Украинской правды" в Службе безопасности Украины сообщил, что атака на НПЗ производилась с территории Украины. По словам источника, украинский дрон преодолел рекордные 1,5 тыс. км. При этом источник подчеркнул, что это был БпЛА Службы безопасности Украины.Поляки начали выдачуУкраинские пограничники сотрудничают с коллегами сопредельных стран в задержании незаконно пересекающих границу, заявил в комментарии LIGA.net представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко."Чтобы вовремя выявлять такие попытки и задерживать нарушителей, пограничники Украины, [сотрудники ГПСУ] в том числе тесно сотрудничают с пограничниками сопредельных стран", - заявил он.По словам Демченко, между ведомствами происходит обмен необходимой информацией, в том числе и при наличии данных о подготовке к попыткам незаконно пересечь границу.Демченко указал, что делается это для того, чтобы нарушителей задерживать с обеих сторон границы.Тремя днями ранее стало известно о том, что поляки начали выдавать украинцев, попавших в Польшу нелегально. Как сообщило Западное управление Госпогранслужбы Украины, поляки выдали 31-летнего военнообязанного украинца. Этот житель Сумской области переплыл реку Западный Буг и попал в Польшу. Местные правоохранители, в рамках реадмиссии, передали мужчину пограничникам Волынского отряда.Полиция составила на него административный протокол, а представитель ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.) вручил мужчине повестку. До этого такая же история произошла с 26-летним уроженцем Донбасса, который так же пытался попасть в Польшу с Украины.
https://ukraina.ru/20240509/1054996685.html
https://ukraina.ru/20240509/1054990000.html
https://ukraina.ru/20240509/1054984975.html
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Егор Леев
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники, россия, украина, москва, сергей собянин, роман старовойт, нпз, минобороны
Эксклюзив, Хроники, Россия, Украина, Москва, Сергей Собянин, Роман Старовойт, НПЗ, Минобороны

Налёт беспилотников, поляки выдают украинцев. Главное на Украине на утро 10 мая

09:46 10.05.2024
 
© Фото : Роман Старовойт / Telegramпоследствия налёта украинских беспилотников на Курскую область
последствия налёта украинских беспилотников на Курскую область - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : Роман Старовойт / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские беспилотники сбили над регионами России. Польские пограничники выдали беглецов с Украины своим украинским коллегам
Утром 10 мая Минобороны РФ сообщило об отражении атак украинских БпЛА.
"В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожено пять украинских БпЛА из которых: три – над территорией Брянской области, один – над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области", - указывалось в публикации в телеграм-канале ведомства.
Ранее в ночь на 10 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сбитом дроне.
"Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин в своём телеграм-канале в 01:49.
Кроме того, утром 10 мая губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об атаке украинского БпЛА на местный НПЗ.
"Сегодня ночью в результате падения БпЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия", - отметил Шапша.
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Вчера, 19:00
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Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с места событий.
"Беспилотники ВСУ атаковали НПЗ в Калужской области — об этом SHOT сообщают местные жители. В районе "Первого завода" были слышны взрывы, предварительно, работает ПВО. Как рассказали SHOT очевидцы, около часа ночи несколько мощных взрывов прозвучали в Дзержинском районе, недалеко от станции Полотняный завод. По словам жителей, до этого были слышны характерные звуки пролëта нескольких БПЛА, после чего стал стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы", - указывалось в подписи к видео.
Об атаке беспилотников сообщал и губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Ночью в Кореневском районе средствами радиоэлектронной борьбы был перехвачен украинский БПЛА самолетного типа, который взорвался на земле. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших защитников! Прошу жителей не трогать обломки и быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112", - писал он в своём телеграм-канале в 07:14.
Спустя 29 минут он рассказал и о другой атаке украинских БпЛА.
"Сегодня ночью со стороны Украины был атакован посёлок Тёткино Глушковского района. После сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронами-камикадзе загорелись три дома. Никто из жителей не пострадал. Возгорания ликвидированы силами пожарных расчётов и добровольной пожарной дружины. Благодарю спасателей за мужество и самоотверженную службу", - отметил Старовойт.
Он опубликовал видео с места событий.
Военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Вчера, 13:00
День Победы в Москве и Киеве. Главное на Украине на 13:00 9 маяПарад Победы прошёл на Красной площади в Москве. В Киеве люди несут цветы к Вечному огню в парке Славы
Днём ранее украинский беспилотник атаковал НПЗ в Башкирии.
"Сегодня в районе 13:00 (11:00 по Москве — Ред.) беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия "Газпром нефтехим Салават". Предприятие работает в штатном режиме. Сейчас на месте ЧП – экстренные службы и руководители силовых ведомств. Когда появятся подробности, будем информировать. Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены. Всех ещё раз с Днём Победы!" - написал глава Башкирии Радий Хабиров 9 мая в своём телеграм-канале.
Позднее в местном МЧС рассказали подробности о произошедшем.
"Пожарные МЧС России совместно с ведомственными пожарными ликвидируют последствия происшествия в промзоне города Салават. Предварительно повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожара нет. Пострадавших нет. На месте работают более 30 специалистов и 6 единиц техники. Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий, угрозы для жителей города нет. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан", - указывалось в сообщении.
Позднее глава Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии Кирилл Первов сообщил об обстановке после атаки БпЛА.
"В настоящее время после атаки беспилотного летательного аппарата на территории промзоны в городе Салават обстановка стабильная. Пострадавших нет. Превышений ПДК в воздухе нет", - отметил Первов.
В телеграм-канале ГК по ЧС РБ появилось видео с места событий.
Источник "Украинской правды" в Службе безопасности Украины сообщил, что атака на НПЗ производилась с территории Украины. По словам источника, украинский дрон преодолел рекордные 1,5 тыс. км. При этом источник подчеркнул, что это был БпЛА Службы безопасности Украины.
последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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Атака на НПЗ и обстрел Белгорода. Главное на Украине на утро 9 маяУкраинские беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае. ВСУ обстреляли жилые дома в Белгороде, есть жертвы
Поляки начали выдачу
Украинские пограничники сотрудничают с коллегами сопредельных стран в задержании незаконно пересекающих границу, заявил в комментарии LIGA.net представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"Чтобы вовремя выявлять такие попытки и задерживать нарушителей, пограничники Украины, [сотрудники ГПСУ] в том числе тесно сотрудничают с пограничниками сопредельных стран", - заявил он.
По словам Демченко, между ведомствами происходит обмен необходимой информацией, в том числе и при наличии данных о подготовке к попыткам незаконно пересечь границу.
Демченко указал, что делается это для того, чтобы нарушителей задерживать с обеих сторон границы.
Тремя днями ранее стало известно о том, что поляки начали выдавать украинцев, попавших в Польшу нелегально. Как сообщило Западное управление Госпогранслужбы Украины, поляки выдали 31-летнего военнообязанного украинца. Этот житель Сумской области переплыл реку Западный Буг и попал в Польшу. Местные правоохранители, в рамках реадмиссии, передали мужчину пограничникам Волынского отряда.

Полиция составила на него административный протокол, а представитель ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.) вручил мужчине повестку. До этого такая же история произошла с 26-летним уроженцем Донбасса, который так же пытался попасть в Польшу с Украины.
 
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