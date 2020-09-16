По его словам партия поддержит кандидатуру действующего мэра Виталия Кличко, который представляет на этих выборах собственную партию УДАР.
«У нас сейчас спрашивают, а кого вы будете поддерживать на должность киевского городского головы? В 2015 году мы с вами делегировали на должность киевского городского головы действующего мэра Виталия Кличко…Сейчас на должность киевского городского головы мы поддержим действующего нашего мэра, который реализовал политический курс пятого президента Украины», — заявил он.