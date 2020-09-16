Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» не будет выдвигать своего кандидата в мэры Киева. Об этом 16 сентября заявил председатель Киевской городской организации «Евросолидарности» Владимир Прокопив на съезде партии, передает «Украинская правда»

«Не чувствую себя политиком»: Марина Порошенко рассказала, почему идет на выборы в Киевсовет © Facebook, PoroshenkoFoundation

«У нас сейчас спрашивают, а кого вы будете поддерживать на должность киевского городского головы? В 2015 году мы с вами делегировали на должность киевского городского головы действующего мэра Виталия Кличко…Сейчас на должность киевского городского головы мы поддержим действующего нашего мэра, который реализовал политический курс пятого президента Украины», — заявил он.