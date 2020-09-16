Партия «Слуга народа» внесла министра здравоохранения, экс-главу Одесской облгосадминистрации Максима Степанова первым номером в список кандидатов в депутаты Одесского областного совета. Об этом 16 сентября написало местное интернет-издание «Думская» со ссылкой на источники

Отмечается, что соответствующее решение было принято на партконференции в Одессе. Степанов пригрозил чрезвычайной ситуацией регионам, бунтующим против карантина © Facebook, Максим Степанов

«Вторым номером в списке "Слуги народа" на выборах в облсовет идет нардеп и бывший вице-губернатор Сергей Колебошин, третьим — предприниматель Григорий Диденко, четвертым — депутат Одесского облсовета Ирина Ковалиш, пятым — директор областного департамента социальной и семейной политики Лилия Коваленко», — говорится в сообщении.

В горсовет Одессы от президентской партии будут баллотироваться также юморист Олег Филимонов, банкир Вадим Мороховский, замдиректора Одесского художественного музея Александра Ковальчук, шахматистка Наталья Жукова и ректор Одесского университета Мечникова Игорь Коваль.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года. В текущем году они пройдут в условиях пандемии коронавируса.