«Отравление» российского блогера Алексея Навального не заставит Германию отказаться от завершения газопровода «Северный поток – 2», такова позиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель и немецкой власти в целом, сказал глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев 15 сентября

Власти Украины и США после сообщений правительства ФРГ о том, что Навальный якобы отравлен веществом из группы «Новичок», сразу стали требовать отмены строительства «Северного потока — 2».

«Я не думаю, что немцы откажутся от этого проекта. Я очень много времени провел в Германии и говорил с представителями немецкого правительства, с канцлером Ангелой Меркель», — сказал Коболев.

Кулеба рассказал, как Украина остановит «Северный поток-2» при помощи дела Навального © Facebook, Dmytro Kuleba | Facebook, Dmytro Kuleba | Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что в правительстве ФРГ допускают возможность изменения позиции официального Берлина касательно судьбы проекта «Северный поток — 2» в связи с делом Навального.

При этом стоит отметить, что ранее Ангела Меркель и представители ее правительства неоднократно обещали, что газопровод будет достроен до конца.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без реакции новые западные санкции.

Президент Австрии – Зеленскому: Судьбу «Северного потока – 2» решит Европа, а не Вашингтон © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови.

Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где якобы выявили «Новичок».

В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Президент Австрии – Зеленскому: «Северный поток – 2» не имеет отношения к Навальному © пресс-служба президента Украины

В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи по делу Навального.

СК РФ тем временем направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие будет открыто и де-юре.