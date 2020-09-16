Власти Украины и США после сообщений правительства ФРГ о том, что Навальный якобы отравлен веществом из группы «Новичок», сразу стали требовать отмены строительства «Северного потока — 2».
«Я не думаю, что немцы откажутся от этого проекта. Я очень много времени провел в Германии и говорил с представителями немецкого правительства, с канцлером Ангелой Меркель», — сказал Коболев.
По его мнению, не стоит надеяться на немецкие санкции против газопровода, даже несмотря на внутреннюю политическую борьбу в Германии и то, что «ситуацию с Навальным будут использовать».
Ранее сообщалось, что в правительстве ФРГ допускают возможность изменения позиции официального Берлина касательно судьбы проекта «Северный поток — 2» в связи с делом Навального.
При этом стоит отметить, что ранее Ангела Меркель и представители ее правительства неоднократно обещали, что газопровод будет достроен до конца.
В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без реакции новые западные санкции.
Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете.
По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови.
Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где якобы выявили «Новичок».
В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи по делу Навального.
СК РФ тем временем направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие будет открыто и де-юре.