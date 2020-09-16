Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не видит смысла переносить переговоры Трехсторонней контактной группы из Минска. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН 15 сентября

«Моя личная позиция — нет… Это было и раньше, когда еще не было COVID-19, были разговоры: Астана, еще какие-то города назывались. Я думаю, что изменение локации не повлияет на качество работы», — сказал Разумков, отвечая на вопрос о переносе переговорной площадки из Минска.

Может ли Белоруссия обанкротить Украину? Чем обернётся ссора Киева с Минском © sb.by

«Это алогично сегодня — изменять место, название. Потому что, фактически, место встречи и так не является белорусским или украинским, или [не находится] в какой-то другой европейской стране», — добавил Разумков.

С предложением перенести деятельность ТКГ из Белоруссии в другую страну выступил депутат от правящей фракции «Слуга народа» Богдан Яременко.

Он мотивировал свою позицию тем, что переговоры не могут больше проводиться в Минске после того, как «власти применили силу к протестующим».

Идею поддержали и другие депутаты, заявление Яременко почти сразу подписали 11 парламентариев.