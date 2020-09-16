Основатель IT-компании PandaDoc Микита Микадо, которого заподозрили в финансировании протестов в Белоруссии, остановил проект помощи уволенным силовикам в стране. Об этом 15 сентября сообщает bbc.com

Журналисты выяснили, кто финансирует женские протесты в Белоруссии © REUTERS, Vasily Fedosenko

Микадо назвал происходящее в Белоруссии политическими репрессиями, цель которых — оказать на него давление.

«Мне очень тяжело. Очень тяжело. Но я думаю, что мне было бы так же тяжело, если бы я ничего не сделал», — отметил бизнесмен.

Он предположил, что четверых сотрудников его компании задержали, поскольку его инициатива с помощью силовикам оказалась слишком успешной.

По словам Микадо, задержанные коллеги не имели никакого отношения к его проекту, особо не интересовались политикой и протестами.

После задержаний своих сотрудников бизнесмен приостановил проект помощи силовикам. Он отметил, что это было его личным решением в связи с беспокойством о безопасности коллег.

Обыски в минском офисе международной IT-компании PandaDoc прошли 2 сентября. По заявлению Комитета госконтроля, они проводились в рамках следственных действий по статье об уклонении от уплаты налогов. Уже 5 сентября под арестом оказалось все руководство белорусского филиала. Микадо заявлял, что PandaDoc как резидент Парка высоких технологий пользовалась упрощенной системой налогообложения. Микадо известен в Белоруссии как инициатор проекта помощи местным силовикам, которые не хотят участвовать в подавлении протестов, но боятся уйти со службы из-за потери дохода.