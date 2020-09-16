Эксперт подчеркнул, что возможен вариант, когда США будут закупать топливо у России, чтобы не везти свой газ издалека, потому что «американцы те еще жуки, и им главное самим заработать».
«Народ смеется и говорит, что даже американский газ, который придет на смену российскому в случае отказа Германии от СП-2, он все равно будет российским», — указал Ищенко.
Политолог добавил, что у Москвы в ситуации со строительством газопровода есть широкий простор для маневра, и выпадающие объемы поставок РФ сможет компенсировать сжиженным газом, тем более что доля СПГ в сырьевом экспорте России увеличивается с каждым годом.
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