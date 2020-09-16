США вынашивают «хитрый» план на случай срыва строительства газопровода «Северный поток — 2». Если проект будет заморожен, они могут начать продавать Германии российский газ под видом американского. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Это не проблема, это расходы». Ищенко о том, что не учли США в вопросе санкций © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Народ смеется и говорит, что даже американский газ, который придет на смену российскому в случае отказа Германии от СП-2, он все равно будет российским», — указал Ищенко.

Политолог добавил, что у Москвы в ситуации со строительством газопровода есть широкий простор для маневра, и выпадающие объемы поставок РФ сможет компенсировать сжиженным газом, тем более что доля СПГ в сырьевом экспорте России увеличивается с каждым годом.

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